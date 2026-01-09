Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это целая наука, мне только предстоит». Браташ — об адаптации к Дальнему Востоку

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ рассказал об изменениях в игре клуба с его приходом и высказался об адаптации к Дальнему Востоку.

«В Нижнекамске в игре с «Нефтехимиком» лучше выполняли задания, тактически играли лучше, двигались и в борьбе выглядели хорошо по сравнению с прошлым матчем. Не буду комментировать пропущенные голы, но по содержанию игры команда выглядела лучше. Вратарский вопрос – это проблема для нас, что скрывать. Мы в сложной ситуации в этом плане сейчас, будем думать. Пока работаем с теми, кто есть. Сейчас две вещи основные – как можно быстрее внедрить ту систему, которую я предложил команде. При этом не менее важно психологическое состояние, которое оставляет желать лучшего. Задачу попадания в плей-офф никто не отменял, мы будем делать всё, чтобы её выполнить.

Адаптация на Дальнем Востоке? Это целая наука, мне это только предстоит, поскольку с дальневосточными командами я ещё не работал», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

Комментарии
