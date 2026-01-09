Скидки
Е. Свечников: на Новый год у Гальченюка был русский стол — оливье, чёрная икра, утка

Е. Свечников: на Новый год у Гальченюка был русский стол — оливье, чёрная икра, утка
Нападающий хабаровского «Амура» Евгений Свечников рассказал о встрече Нового года с семьёй своего одноклубника Алекса Гальченюка.

«Мы отмечали праздник с одноклубником Алексом Гальченюком у него дома. У него в гостях были родители. Очень здорово провели время. До Хабаровска далеко лететь, так что моя семья не смогла приехать. Да мы уже лет 10-13, наверное, все вместе не собирались — у всех свои графики. Чем нас угощали? Был традиционно русский стол: оливье, чёрная икра, утка, рыба. Мама Алекса готовит шикарно, просто вау. У них замечательная семья. Мы очень уютно провели время», — приводит слова Свечникова «Советский спорт».

Комментарии
