Макдэвид — 3-й в истории «Эдмонтона» по очкам в регулярках и плей-офф за первые 11 сезонов

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт заброшенную шайбу и отдал голевую передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид набрал своё 1309-е очко в регулярках и плей-офф за первые 11 сезонов и по данному показателю вышел на третье место в истории «Ойлерз», обойдя Яри Курри. На втором месте — Марио Лемье (1521), рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (2263).

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор (Шайфли, Иафалло) – 11:11     1:1 Подколзин (Капанен, Эмберсон) – 17:02     2:1 Пирсон (Кёпке) – 18:16     3:1 Моррисси (Коннор, Шайфли) – 18:56     3:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 39:39     3:3 Хайман (Нурс) – 48:19     3:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 50:37 (pp)    
