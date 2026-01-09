Макдэвид — 3-й в истории «Эдмонтона» по очкам в регулярках и плей-офф за первые 11 сезонов

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт заброшенную шайбу и отдал голевую передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид набрал своё 1309-е очко в регулярках и плей-офф за первые 11 сезонов и по данному показателю вышел на третье место в истории «Ойлерз», обойдя Яри Курри. На втором месте — Марио Лемье (1521), рекорд клуба принадлежит Уэйну Гретцки (2263).

В ночь с 8 на 9 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.