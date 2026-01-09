Гернат стал вторым защитником-легионером «Локомотива», кто добрался до отметки в 100 очков

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» записал на свой счёт дубль и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, Гернат стал вторым защитником-легионером «Локомотива», кто добрался до отметки в 100 очков. За неполные три сезона в Ярославле Мартин сыграл в 212 матчах, забросил 31 шайбу и отдал 69 результативных передач. Ранее отметку в 100 очков преодолел Стаффан Кронвалль (201).

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ).