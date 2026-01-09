Скидки
Гернат стал вторым защитником-легионером «Локомотива», кто добрался до отметки в 100 очков

Гернат стал вторым защитником-легионером «Локомотива», кто добрался до отметки в 100 очков
Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» записал на свой счёт дубль и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, Гернат стал вторым защитником-легионером «Локомотива», кто добрался до отметки в 100 очков. За неполные три сезона в Ярославле Мартин сыграл в 212 матчах, забросил 31 шайбу и отдал 69 результативных передач. Ранее отметку в 100 очков преодолел Стаффан Кронвалль (201).

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5)     1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4)     1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4)     2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5)     2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)    
