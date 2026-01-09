«Козлов поможет выйти на свой уровень». Игорь Бобков — о Евгении Кузнецове в «Салавате»

Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».

«Хорошо знаю Кузю, но связь мы не поддерживаем. По школе играли друг против друга, по МХЛ тоже. Вместе выиграли молодёжный чемпионат мира, он внёс большой вклад. 100% он поможет «Салавату Юлаеву», а ему самому Козлов поможет выйти на свой уровень», — приводит слова Бобкова сайт КХЛ.

Напомним, до перехода в «Салават Юлаев» форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов сыграл 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.