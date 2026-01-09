«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур»

Сегодня, 9 января, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Амура» Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 26-й минуте Джош Ливо вывел челябинский клуб вперёд, оформив дубль. На 49-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота хабаровской команды. В течение следующих 30 секунд форвард Андрей Светлаков упрочил преимущество хозяев. На 55-й минуте нападающий Александр Филатьев сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

Челябинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 46 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками после 44 встреч располагается на восьмой строчке Востока.