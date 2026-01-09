Скидки
Трактор – Амур, результат матча 9 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур»
Комментарии

Сегодня, 9 января, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Григоренко, Прибыльский) – 09:55 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Соловьёв, Шварёв) – 15:31 (5x5)     2:1 Ливо – 25:23 (5x5)     3:1 Григоренко (Дронов, Коршков) – 48:09 (5x4)     4:1 Светлаков (Телегин, Джиошвили) – 48:39 (5x5)     4:2 Филатьев (Дыбленко, Слепец) – 54:10 (5x5)    

На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Амура» Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 26-й минуте Джош Ливо вывел челябинский клуб вперёд, оформив дубль. На 49-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота хабаровской команды. В течение следующих 30 секунд форвард Андрей Светлаков упрочил преимущество хозяев. На 55-й минуте нападающий Александр Филатьев сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

Челябинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 46 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 очками после 44 встреч располагается на восьмой строчке Востока.

