Форвард «Барыса» Веккионе: в колледже у меня была клюшка Овечкина — это невероятный трофей

Форвард «Барыса» Веккионе: в колледже у меня была клюшка Овечкина — это невероятный трофей
Комментарии

Американский нападающий «Барыса» Майк Веккионе рассказал о своём дебюте в НХЛ вместе с российскими форвардами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым в составе «Вашингтон Кэпиталз».

«Мне посчастливилось дебютировать в НХЛ, причём в одной команде с Овечкиным и Кузнецовым. Парни были весьма доброжелательны, мне они тогда казались легендами, как и Бекстрём с Оши. Просто находиться с ними рядом в раздевалке и на льду, общаться было невероятным опытом и весьма трепетным моментом. Помню смены с Кузей и как он старался играть на меня. Я, конечно, очень волновался, но мы победили «Каролину» по буллитам, причём Ови с Кузей забили.

Ови — невероятный игрок, прирождённый снайпер, он познал хоккей. Желаю ему поскорее побить очередной рекорд Гретцки — 25 шайб не такая уж большая цифра. Поэтому всё возможно и в нынешнем сезоне. Он настоящая легенда «Вашингтона». У меня была его клюшка, когда я учился в колледже, и это был невероятный трофей. Поэтому я следил за Ови с ранних лет», — приводит слова Веккионе Metaratings.

