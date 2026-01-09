«Локомотив» заключил новый контракт с Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027

«Локомотив» расторг контракт и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

39-летний форвард выступает за ярославский клуб с 2024 года. Всего в КХЛ Радулов провёл 756 матчей, в которых набрал 789 очков — забросил 289 шайб и отдал 500 результативных передач. Также Александр играл в таких клубах, как «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко в 45 играх. Следующий матч железнодорожники проведут с нижегородским «Торпедо» на выезде 14 января.