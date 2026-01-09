Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: смотреть эту Олимпиаду не буду, мне неинтересно

Фетисов: смотреть эту Олимпиаду не буду, мне неинтересно
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, что не будет смотреть Олимпиаду-2026, и заявил, что считает не совсем правильным показывать турнир на федеральных каналах.

«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы её показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Небольшое число российских спортсменов примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.

Материалы по теме
США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота
США везут на Олимпиаду мощный состав. Но пара решений может стоить им золота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android