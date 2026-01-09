Фетисов: смотреть эту Олимпиаду не буду, мне неинтересно

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал, что не будет смотреть Олимпиаду-2026, и заявил, что считает не совсем правильным показывать турнир на федеральных каналах.

«Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы её показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», – приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Небольшое число российских спортсменов примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года.