Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Трактора» Корешков: пока не всё получается, но уже намного лучше

Главный тренер «Трактора» Корешков: пока не всё получается, но уже намного лучше
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Григоренко, Прибыльский) – 09:55 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Соловьёв, Шварёв) – 15:31 (5x5)     2:1 Ливо – 25:23 (5x5)     3:1 Григоренко (Дронов, Коршков) – 48:09 (5x4)     4:1 Светлаков (Телегин, Джиошвили) – 48:39 (5x5)     4:2 Филатьев (Дыбленко, Слепец) – 54:10 (5x5)    

— Очередной матч, очередной хороший соперник. Старались сыграть правильно. Пока не всё получается на этой стадии, но уже намного лучше. Особенно удалось начало третьего периода, когда перевернули игру в нашу пользу. Этот отрезок и решил исход матча в нашу пользу.

— Шерстнёву дали набраться практики?
— Скорее, дали Мыльникову маленько отдохнуть. Ещё много играть.

— Есть ли в мыслях дать практику также кому-то из тех, кто не входит в основной состав?
— Пока не видно, кто мог бы войти.

— Вы нашли место Максиму Джиошвили в команде, на котором он хорошо смотрится? Он снова набирает очки.
— Если он хорошо смотрится, пусть там и играет. Мы пока присматриваемся, но у них действительно неплохое сочетание в тройке. Будем смотреть дальше.

— На протяжении того времени, что вы находитесь в клубе, в чём главный секрет набора очков у многих ребят? Тот же Ливо штампует баллы постоянно, Григоренко, Кравцов… Уже нашли определённую «химию» или ещё в поиске?
— Скорее всего, ещё в поиске. Ребята набирали очки и до моего прихода в команду, это хоккеисты очень высокого уровня.

— После матча в подтрибунном помещении Виталий Кравцов был сильно расстроен. Как вы думаете, почему? Может быть, так хотел вывести Ливо на хет-трик?
— Наверное, надо спросить у Виталия Кравцова. Возможно, что и так, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android