Главный тренер «Трактора» Корешков: пока не всё получается, но уже намного лучше

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Очередной матч, очередной хороший соперник. Старались сыграть правильно. Пока не всё получается на этой стадии, но уже намного лучше. Особенно удалось начало третьего периода, когда перевернули игру в нашу пользу. Этот отрезок и решил исход матча в нашу пользу.

— Шерстнёву дали набраться практики?

— Скорее, дали Мыльникову маленько отдохнуть. Ещё много играть.

— Есть ли в мыслях дать практику также кому-то из тех, кто не входит в основной состав?

— Пока не видно, кто мог бы войти.

— Вы нашли место Максиму Джиошвили в команде, на котором он хорошо смотрится? Он снова набирает очки.

— Если он хорошо смотрится, пусть там и играет. Мы пока присматриваемся, но у них действительно неплохое сочетание в тройке. Будем смотреть дальше.

— На протяжении того времени, что вы находитесь в клубе, в чём главный секрет набора очков у многих ребят? Тот же Ливо штампует баллы постоянно, Григоренко, Кравцов… Уже нашли определённую «химию» или ещё в поиске?

— Скорее всего, ещё в поиске. Ребята набирали очки и до моего прихода в команду, это хоккеисты очень высокого уровня.

— После матча в подтрибунном помещении Виталий Кравцов был сильно расстроен. Как вы думаете, почему? Может быть, так хотел вывести Ливо на хет-трик?

— Наверное, надо спросить у Виталия Кравцова. Возможно, что и так, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».