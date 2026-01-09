Главный тренер «Амура» Андриевский высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) и выразил недовольство результатами выездной серии.

— Тяжёлая игра, тяжёлая поездка. Неплохо начали матч, второй период неплохо начали, были моменты. Надо забить на гол больше, чем соперник, — и вовремя. Нам сегодня «Трактор» продемонстрировал, как это делается. Особенно третий гол, он стал переломным. Мастерство соперника сыграло главную роль.

— Не хватило сил в третьем периоде?

— Если бы не третий гол, мы бы и третий период играли на равных. Он психологически надломил, одно удаление и сразу гол. Вовремя забитые голы многое решают. Особенно в таких матчах.

— Как быть с тем компонентом, что у команды есть всё: моменты, броски — но не выходит. В чём корень проблемы?

— Если брать матч сегодня, нужно было забить на гол больше. У соперника есть Ливо, который забивает постоянно, он сегодня забил два. Надо голы забивать. Сегодня мне не в чем упрекнуть ребят, были моменты, но мы их растранжирили. У соперника есть мастерство, они вовремя забили.

— Впереди двойные спарринги с «Металлургом» и «Ак Барсом». Какие моменты нужно подкрутить?

— Самое главное — это отдохнуть. У нас поездка вся не задалась, всё кувырком. Нужно оставить это позади, обнулиться и начинать домашнюю серию с чистого листа, — приводит слова Андриевского сайт «Трактора».