Главный тренер «Амура» Андриевский высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Трактора» (2:4) и выразил недовольство результатами выездной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Григоренко, Прибыльский) – 09:55 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Соловьёв, Шварёв) – 15:31 (5x5)     2:1 Ливо – 25:23 (5x5)     3:1 Григоренко (Дронов, Коршков) – 48:09 (5x4)     4:1 Светлаков (Телегин, Джиошвили) – 48:39 (5x5)     4:2 Филатьев (Дыбленко, Слепец) – 54:10 (5x5)    

— Тяжёлая игра, тяжёлая поездка. Неплохо начали матч, второй период неплохо начали, были моменты. Надо забить на гол больше, чем соперник, — и вовремя. Нам сегодня «Трактор» продемонстрировал, как это делается. Особенно третий гол, он стал переломным. Мастерство соперника сыграло главную роль.

— Не хватило сил в третьем периоде?
— Если бы не третий гол, мы бы и третий период играли на равных. Он психологически надломил, одно удаление и сразу гол. Вовремя забитые голы многое решают. Особенно в таких матчах.

— Как быть с тем компонентом, что у команды есть всё: моменты, броски — но не выходит. В чём корень проблемы?
— Если брать матч сегодня, нужно было забить на гол больше. У соперника есть Ливо, который забивает постоянно, он сегодня забил два. Надо голы забивать. Сегодня мне не в чем упрекнуть ребят, были моменты, но мы их растранжирили. У соперника есть мастерство, они вовремя забили.

— Впереди двойные спарринги с «Металлургом» и «Ак Барсом». Какие моменты нужно подкрутить?
— Самое главное — это отдохнуть. У нас поездка вся не задалась, всё кувырком. Нужно оставить это позади, обнулиться и начинать домашнюю серию с чистого листа, — приводит слова Андриевского сайт «Трактора».

Новости. Хоккей
