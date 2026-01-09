Форвард «Питтсбурга» Малкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси»
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о победе над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и отметил игру голкипера «пингвинов» Стюарта Скиннера.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
«Когда побеждаешь, веселее. Видишь, как каждое звено играет потрясающе. У нас есть резерв, все звенья. Скиннер сыграл великолепно. Нужно оставаться сосредоточенным. Просто играть правильно. Мы знаем, что у нас здесь хорошие ребята, хорошая команда», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.
На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
18:22
-
18:06
-
17:48
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:38
-
16:16
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:48
-
14:29
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:21
-
12:58
-
12:35
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:06
-
08:50