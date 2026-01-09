Форвард «Питтсбурга» Малкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о победе над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и отметил игру голкипера «пингвинов» Стюарта Скиннера.

«Когда побеждаешь, веселее. Видишь, как каждое звено играет потрясающе. У нас есть резерв, все звенья. Скиннер сыграл великолепно. Нужно оставаться сосредоточенным. Просто играть правильно. Мы знаем, что у нас здесь хорошие ребята, хорошая команда», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.