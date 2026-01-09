«Локомотив» подтвердил подписание нового контракта с Радуловым

«Локомотив» официально подтвердил подписание нового контракта с 39-летним нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027.

«Подтверждаем официально — Александр Радулов продолжит зажигать за «Локомотив». Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное до конца следующего сезона! Александр Радулов наш лучший снайпер (19 шайб) и бомбардир (38 очков) в текущей регулярке. Вместе к новым победам», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне форвард провёл 44 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Радулова 756 игр и 789 (289+500) очков.