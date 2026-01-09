Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» подтвердил подписание нового контракта с Радуловым

«Локомотив» подтвердил подписание нового контракта с Радуловым
Комментарии

«Локомотив» официально подтвердил подписание нового контракта с 39-летним нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027.

«Подтверждаем официально — Александр Радулов продолжит зажигать за «Локомотив». Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное до конца следующего сезона! Александр Радулов наш лучший снайпер (19 шайб) и бомбардир (38 очков) в текущей регулярке. Вместе к новым победам», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне форвард провёл 44 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Радулова 756 игр и 789 (289+500) очков.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» заключил новый контракт с Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android