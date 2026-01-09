«Питтсбург» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года

«Питтсбург Пингвинз» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до шести игр.

Ранее такое количество побед «Пингвинз» одерживали в декабре 2022 года, тогда серия составила семь матчей.

Отметим, что в этой встрече российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Ранее игрок пропустил 15 игр из-за травмы.

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко за 42 встречи. Следующий матч «Пингвинз» проведут дома с «Калгари Флэймз» 10 января.