«Питтсбург» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года

«Питтсбург Пингвинз» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до шести игр.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

Ранее такое количество побед «Пингвинз» одерживали в декабре 2022 года, тогда серия составила семь матчей.

Отметим, что в этой встрече российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Ранее игрок пропустил 15 игр из-за травмы.

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко за 42 встречи. Следующий матч «Пингвинз» проведут дома с «Калгари Флэймз» 10 января.

