«Питтсбург» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» выиграл шесть матчей подряд впервые с 2022 года, сообщает пресс-служба клуба. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до шести игр.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
Ранее такое количество побед «Пингвинз» одерживали в декабре 2022 года, тогда серия составила семь матчей.
Отметим, что в этой встрече российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Ранее игрок пропустил 15 игр из-за травмы.
На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко за 42 встречи. Следующий матч «Пингвинз» проведут дома с «Калгари Флэймз» 10 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
19:16
-
19:12
-
18:42
-
18:22
-
18:06
-
17:48
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:38
-
16:16
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:48
-
14:29
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:21
-
12:58
-
12:35
-
12:13
-
12:06
-
11:44
-
11:27
-
11:12
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:54
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23