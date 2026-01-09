Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА – Шанхайские Драконы, результат матча 9 января 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Сегодня, 9 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5)     0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5)     1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5)     2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5)     3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)    

На восьмой минуте защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Нейт Сюсиз удвоил преимущество китайского клуба. На 33-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин отыграл одну шайбу. На 40-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. На 58-й минуте Полтапов вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Долженков: такой клуб, как ЦСКА, не может находиться внизу турнирной таблицы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android