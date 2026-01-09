ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 9 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На восьмой минуте защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Нейт Сюсиз удвоил преимущество китайского клуба. На 33-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин отыграл одну шайбу. На 40-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. На 58-й минуте Полтапов вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.