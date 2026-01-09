Скидки
Сочи – Лада, результат матча 9 января 2026 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Лада» прервала серию из семи поражений, одержав уверенную победу над «Сочи»
Сегодня, 9 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Сетдиков (Уильямс, Тянулин) – 05:36 (5x5)     0:2 Романов (Чивилёв, Тянулин) – 26:13 (5x5)     0:3 Коттон (Уильямс) – 29:50 (5x5)     1:3 Попов (Кагарлицкий, Ли) – 35:05 (5x4)     1:4 Грошев (Гоголев, Макаров) – 46:17 (5x5)    

На шестой минуте нападающий «Лады» Никита Сетдиков забил первый гол. На 27-й минуте форвард Иван Романов удвоил преимущество тольяттинской команды. На 30-й минуте защитник Алекс Коттон забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 36-й минуте нападающий Сергей Попов сократил отставание хозяев. На 47-й минуте форвард Евгений Грошев вернул гостям прежнее преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 29 очками после 44 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Лада» заключила контракт с вратарём Кириллом Устименко
