«Лада» прервала серию из семи поражений, одержав уверенную победу над «Сочи»

Сегодня, 9 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий «Лады» Никита Сетдиков забил первый гол. На 27-й минуте форвард Иван Романов удвоил преимущество тольяттинской команды. На 30-й минуте защитник Алекс Коттон забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 36-й минуте нападающий Сергей Попов сократил отставание хозяев. На 47-й минуте форвард Евгений Грошев вернул гостям прежнее преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 29 очками после 44 встреч располагается на 11-й строчке Запада.