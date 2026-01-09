«Адмирал» внёс голкипера Шугаева в список травмированных

Вратарь «Адмирала» Дмитрий Шугаев внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Голкипер «моряков» получил повреждение в матче с «Нефтехимиком». Желаем здоровья и скорейшего возвращения на лёд!» – говорится в сообщении «Адмирала».

В нынешнем сезоне 27-летний Шугаев сыграл в 13 матчах, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,96. Всего на счету вратаря 141 игра в КХЛ. Ранее хоккеист выступал за «Северсталь».

На данный момент «Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда заработала 34 очка в 41 встрече.