«Шанхайские Драконы» провели 600 матчей в КХЛ

«Шанхайские Драконы» провели 600-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Команда выступает в лиге с сезона-2016/2017, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар». Сегодня, 9 января, китайский клуб потерпел поражение от ЦСКА со счётом 2:3.

До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, с 2020 по 2025 год – в Мытищах. 7 августа 2025 года клуб был переименован в «Шанхайских Драконов» и стал представлять Шанхай. В текущем сезоне клуб проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

На данный момент команда Жерара Галлана занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 43 матчей.