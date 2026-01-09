Скидки
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» провели 600 матчей в КХЛ

«Шанхайские Драконы» провели 600 матчей в КХЛ
«Шанхайские Драконы» провели 600-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Команда выступает в лиге с сезона-2016/2017, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар». Сегодня, 9 января, китайский клуб потерпел поражение от ЦСКА со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5)     0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5)     1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5)     2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5)     3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)    

До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, с 2020 по 2025 год – в Мытищах. 7 августа 2025 года клуб был переименован в «Шанхайских Драконов» и стал представлять Шанхай. В текущем сезоне клуб проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

На данный момент команда Жерара Галлана занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 43 матчей.

