Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин: благодарю своих ребят — они смогли перенастроиться, уступая 0:2

Игорь Никитин: благодарю своих ребят — они смогли перенастроиться, уступая 0:2
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5)     0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5)     1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5)     2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5)     3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)    

— Отдам должное «Драконам», это был сильный игрок. Хотел бы поблагодарить парней, что смогли сегодня перенастроиться в такой игре, матч был непростой.

— Показалось, что ЦСКА в начале матча не хватило концентрации.
— Соглашусь, мы все обычные люди, такие же, как и все остальные. Нам нужна была концентрация, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android