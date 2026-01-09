Игорь Никитин: благодарю своих ребят — они смогли перенастроиться, уступая 0:2
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5) 0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5) 1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5) 2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5) 3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)
— Отдам должное «Драконам», это был сильный игрок. Хотел бы поблагодарить парней, что смогли сегодня перенастроиться в такой игре, матч был непростой.
— Показалось, что ЦСКА в начале матча не хватило концентрации.
— Соглашусь, мы все обычные люди, такие же, как и все остальные. Нам нужна была концентрация, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.
