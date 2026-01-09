Игорь Никитин: благодарю своих ребят — они смогли перенастроиться, уступая 0:2

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал волевую победу над «Шанхайскими Драконами» (3:2).

— Отдам должное «Драконам», это был сильный игрок. Хотел бы поблагодарить парней, что смогли сегодня перенастроиться в такой игре, матч был непростой.

— Показалось, что ЦСКА в начале матча не хватило концентрации.

— Соглашусь, мы все обычные люди, такие же, как и все остальные. Нам нужна была концентрация, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.