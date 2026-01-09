Скидки
Игорь Никитин: Спронг? Мы знаем, кем хотим усилить команду, ищем его

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Шанхайскими Драконами» (3:2) ответил на вопрос о нападающем Даниэле Спронге, который уже долгое время не участвует в матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5)     0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5)     1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5)     2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5)     3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)    

— Было очень мало моментов у ЦСКА. Сегодня не очень статусный соперник, почему так?
— Напомню, что они вели в счёте 2:0, причём очень организованно. Нам приходилось зарабатывать моменты, нам их не давали создавать легко. Уметь выигрывать такие матчи – это тоже мастерство. Я не говорю, что мы мастера, но парни видят картинку не по рассказам, а сами в ней участвуют. Они понимают, что к чему.

— Как будто не хватает одного игрока. Есть Спронг, отдыхающий актив.
— Естественно, работа ведётся, мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем [Есмантовичем] (президентом ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») на эту тему. Осталось играть не так много, мы понимаем, кем бы хотели усилить, ищем его, но не говори гоп, пока не перепрыгнешь, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

