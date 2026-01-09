Вратарь «драконов» замёрз на скамейке, Никитин спорил с арбитром. Яркие фото победы ЦСКА

9 января на «ЦСКА-Арене» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре в основное время одержали хозяева со счётом 3:2.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Шанхайские Драконы» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На восьмой минуте защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Нейт Сюсиз удвоил преимущество китайского клуба. На 33-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин отыграл одну шайбу. На 40-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. На 58-й минуте Полтапов вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.