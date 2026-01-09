И. о. главного тренера «Шанхая»: третий период был равный, ЦСКА просто додавил
Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от ЦСКА (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5) 0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5) 1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5) 2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5) 3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)
— Как всегда, мы выдали очень хороший старт игры, повели в счёте 2:0, но затем соперник очень хорошо добавил физически и нам приходилось догонять. Третий период вообще был равный, шансы были что у нас, что у ЦСКА. Они додавили и забили важный гол.
— В каком состоянии Галлан? Что скажете о пропущенной шайбе в третьем периоде?
— Жерар болеет, но ему постепенно становится лучше. Если говорить о голе, то я, честно говоря, не видел его, потому что давал установку, кому произвести следующую смену. Детали рассмотрю позже и дам ответы, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
