И. о. главного тренера «Шанхая»: третий период был равный, ЦСКА просто додавил

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении от ЦСКА (2:3).

— Как всегда, мы выдали очень хороший старт игры, повели в счёте 2:0, но затем соперник очень хорошо добавил физически и нам приходилось догонять. Третий период вообще был равный, шансы были что у нас, что у ЦСКА. Они додавили и забили важный гол.

— В каком состоянии Галлан? Что скажете о пропущенной шайбе в третьем периоде?

— Жерар болеет, но ему постепенно становится лучше. Если говорить о голе, то я, честно говоря, не видел его, потому что давал установку, кому произвести следующую смену. Детали рассмотрю позже и дам ответы, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.