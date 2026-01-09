Макдэвид набрал очки в 17 матчах подряд и повторил личный рекорд

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3). Таким образом, канадец продлил свою результативную серию до 17 игр (41 очко на отрезке).

Как сообщает пресс-служба лиги, форвард повторил личный рекорд по продолжительности серии игр с очками (октябрь и ноябрь 2021 года – 17 игр и 32 очка на отрезке; ноябрь и декабрь 2022 года – 17 и 37). Рекорд клуба и лиги в целом принадлежит Уэйну Гретцки (51 подряд матч с очками в сезоне-1983/1984). Среди действующих игроков «Ойлерз» лучший результат у Леона Драйзайтля (18 игр в сезоне-2024/2025).