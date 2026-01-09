Скидки
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках Mentors’ Trip

Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках Mentors' Trip
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин взял своего тестя на тематический выезд команды. Игроки «столичных» оправились на выездные матчи с «Чикаго Блэкхоукс» и «Нэшвилл Предаторз» вместе со своими наставниками в рамках Mentors’ Trip.

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона», Александр отправился на выезд вместе с отцом своей супруги Кириллом Шубским.

Фото: Washington Capitals

Столичный клуб впервые организовал поездку с наставниками в феврале 2008 года. Предстоящий выезд станет уже 16-м. С момента начала программы «Кэпиталз» одержали 20 побед и потерпели девять поражений в рамках таких поездок.

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками после 44 встреч.

