Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как был лайнсменом, так и будешь, *****!» Радулов — арбитру в матче с ЦСКА

«Как был лайнсменом, так и будешь, *****!» Радулов — арбитру в матче с ЦСКА
Комментарии

Континентальная хоккейная лига опубликовала видео с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время матча с ЦСКА (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Паник, Елесин) – 12:52 (5x5)     1:1 Зернов (Гурьянов) – 42:47 (5x5)     1:2 Каюмов – 65:00    

Арбитр: Хорош! Хорош, Сань! Я всё видел. Хорош! Ну что ты?

Радулов: ****, ну в смысле хорош?

Арбитр: А ты ***?

Радулов: Ты, ***, в первом периоде пропустил, ***!

Арбитр: Чего пропустил?

Радулов: Вот здесь Иванову ***! Посмотри, *****!

Арбитр: Не надо мне рассказывать, что я пропустил! Не надо рассказывать!

Радулов: Ты как был лайнсменом, так и будешь, *****!

Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

Напомним, сегодня, 9 января, «Локомотив» объявил о заключении нового соглашения с Александром Радуловым. Клуб подписал с 39-летним форвардом контракт до конца следующего сезона.

Материалы по теме
«Локомотив» подтвердил подписание нового контракта с Радуловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android