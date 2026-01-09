«Как был лайнсменом, так и будешь, *****!» Радулов — арбитру в матче с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига опубликовала видео с разговором арбитра и форварда «Локомотива» Александра Радулова во время матча с ЦСКА (2:1 Б).

Арбитр: Хорош! Хорош, Сань! Я всё видел. Хорош! Ну что ты?

Радулов: ****, ну в смысле хорош?

Арбитр: А ты ***?

Радулов: Ты, ***, в первом периоде пропустил, ***!

Арбитр: Чего пропустил?

Радулов: Вот здесь Иванову ***! Посмотри, *****!

Арбитр: Не надо мне рассказывать, что я пропустил! Не надо рассказывать!

Радулов: Ты как был лайнсменом, так и будешь, *****!

Права на видео принадлежат КХЛ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ.

Напомним, сегодня, 9 января, «Локомотив» объявил о заключении нового соглашения с Александром Радуловым. Клуб подписал с 39-летним форвардом контракт до конца следующего сезона.