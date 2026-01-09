Основатель «Питтсбурга» Джек Макгрегор умер в возрасте 91 года
Основатель франшизы «Питтсбург Пингвинз» Джек Макгрегор скончался во вторник, 6 января, в возрасте 91 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.
«Команда выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде в это трудное время», — говорится в сообщении «Питтсбурга».
Макгрегор занимал должность сенатора штата с 1963 по 1970 год. В 1966 году НХЛ предоставила франшизу Питтсбургу после того, как Макгрегор сформировал группу инвесторов, которые назначили его президентом и генеральным директором хоккейного клуба. Макгрегор владел командой четыре года, после чего продал её.
