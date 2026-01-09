Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»: если смотреть в таблицу — хвалиться нечем

Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:1).

— В целом игра складывалась в нашу пользу. Мы повели в счёте и делали правильные действия.

Соперник доставил нам немало неудобств — был активен, агрессивен, где-то моментами подчищал наш вратарь, выручал. В целом довели матч до конца. Единственное — в концовке при игре «5 на 3», конечно, нужно было реализовывать момент.

— Сегодня казалось, что одной из проблем «Лады» было меньшинство, но при этом именно в меньшинстве команда сыграла в плюс — даже забила. Можно ли так сказать?

— Во-первых, сегодня мы всё-таки пропустили в меньшинстве. Во-вторых, в большинстве мы не забили. Гол был забит уже на исходе меньшинства, когда Коттон убежал при игре «5 на 5». Но в плюс можно занести то, что мы выстояли «3 на 5». Там у соперника было не так много шансов. А вот «4 на 5» мы, к сожалению, снова пропустили.

— Какую оценку дадите этому тяжёлому выезду?

— Если смотреть на турнирную таблицу — хвалиться нечем, поэтому общую оценку выезду давать не буду. Оценю конкретно сегодняшнюю игру — она была хорошей. Предыдущий матч тоже был неплохим. Две игры до этого мы показывали достойную игру, но не брали очки. А для нас главная оценка — это результат. Если результат не очень положительный, значит, и оценка соответствующая. Но мы работаем, стараемся исправить ситуацию. Считаю, что сейчас мы начинаем находить свою игру — ту, которая у нас появлялась отрезками ещё в ноябре. К сожалению, на это ушло много времени.

— Как сохранить сегодняшний настрой на большую домашнюю серию с такими сильными соперниками, как СКА, «Салават Юлаев», «Динамо»?

— Для нас сейчас каждый соперник — топовый. А чтобы сохранять настрой, нужна только ежедневная работа. Работа и движение к своей цели. Всё, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».