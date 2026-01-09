Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»: если смотреть в таблицу — хвалиться нечем

Десятков — о победе «Лады» над «Сочи»: если смотреть в таблицу — хвалиться нечем
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Сетдиков (Уильямс, Тянулин) – 05:36 (5x5)     0:2 Романов (Чивилёв, Тянулин) – 26:13 (5x5)     0:3 Коттон (Уильямс) – 29:50 (5x5)     1:3 Попов (Кагарлицкий, Ли) – 35:05 (5x4)     1:4 Грошев (Гоголев, Макаров) – 46:17 (5x5)    

— В целом игра складывалась в нашу пользу. Мы повели в счёте и делали правильные действия.

Соперник доставил нам немало неудобств — был активен, агрессивен, где-то моментами подчищал наш вратарь, выручал. В целом довели матч до конца. Единственное — в концовке при игре «5 на 3», конечно, нужно было реализовывать момент.

— Сегодня казалось, что одной из проблем «Лады» было меньшинство, но при этом именно в меньшинстве команда сыграла в плюс — даже забила. Можно ли так сказать?
— Во-первых, сегодня мы всё-таки пропустили в меньшинстве. Во-вторых, в большинстве мы не забили. Гол был забит уже на исходе меньшинства, когда Коттон убежал при игре «5 на 5». Но в плюс можно занести то, что мы выстояли «3 на 5». Там у соперника было не так много шансов. А вот «4 на 5» мы, к сожалению, снова пропустили.

— Какую оценку дадите этому тяжёлому выезду?
— Если смотреть на турнирную таблицу — хвалиться нечем, поэтому общую оценку выезду давать не буду. Оценю конкретно сегодняшнюю игру — она была хорошей. Предыдущий матч тоже был неплохим. Две игры до этого мы показывали достойную игру, но не брали очки. А для нас главная оценка — это результат. Если результат не очень положительный, значит, и оценка соответствующая. Но мы работаем, стараемся исправить ситуацию. Считаю, что сейчас мы начинаем находить свою игру — ту, которая у нас появлялась отрезками ещё в ноябре. К сожалению, на это ушло много времени.

— Как сохранить сегодняшний настрой на большую домашнюю серию с такими сильными соперниками, как СКА, «Салават Юлаев», «Динамо»?
— Для нас сейчас каждый соперник — топовый. А чтобы сохранять настрой, нужна только ежедневная работа. Работа и движение к своей цели. Всё, — приводит слова Десяткова пресс-служба «Лады».

Материалы по теме
Видео
«Лада» прервала серию из семи поражений, одержав уверенную победу над «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android