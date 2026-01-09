Скидки
Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о поражении от «Лады»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Лады» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Сетдиков (Уильямс, Тянулин) – 05:36 (5x5)     0:2 Романов (Чивилёв, Тянулин) – 26:13 (5x5)     0:3 Коттон (Уильямс) – 29:50 (5x5)     1:3 Попов (Кагарлицкий, Ли) – 35:05 (5x4)     1:4 Грошев (Гоголев, Макаров) – 46:17 (5x5)    

— Тяжёлая серия, четыре игры у нас и у соперника. Много ошибались сегодня. Поэтому качество игры неудовлетворительное. Будем работать и готовиться к следующей игре.

— Какие компоненты следует добавить?
— Будем разбирать, доносить игрокам правильность действий.

— Какую оценку дадите четырём домашним играм?
— Хорошо начали, две игры были удачные. Потом начались болячки. Выплеснули много эмоций. Если смотреть по количеству очков, то можно было сыграть и лучше. В последних двух играх мы забили один гол. Этот результат нас не устраивает. Надо отдохнуть, восстановиться и готовиться к следующим играм, — приводит слова Михайлова пресс-служба «Сочи».

