Главная Хоккей Новости

«Мы тоже рады тебя видеть, Джино!» Пресс-служба НХЛ — о возвращении Малкина после травмы

Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на возвращение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после травмы. Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

Пресс-служба лиги опубликовала фото хоккеиста с этой встречи в социальной сети Х с подписью: «Мы тоже рады тебя видеть, Джино!»

Напомним, 39-летний нападающий пропустил из-за травмы 15 матчей.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 42 матчей.

Новости. Хоккей
