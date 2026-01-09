«Мы тоже рады тебя видеть, Джино!» Пресс-служба НХЛ — о возвращении Малкина после травмы

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги отреагировала на возвращение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после травмы. Форвард принял участие в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и отметился заброшенной шайбой.

Пресс-служба лиги опубликовала фото хоккеиста с этой встречи в социальной сети Х с подписью: «Мы тоже рады тебя видеть, Джино!»

Напомним, 39-летний нападающий пропустил из-за травмы 15 матчей.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».

На данный момент «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 51 очком после 42 матчей.