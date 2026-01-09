Три игрока и главный тренер «Чикаго» пропустили тренировку из-за эпидемии гриппа в команде
Поделиться
Игроки «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо, Илья Михеев, Арвид Сёдерблом, а также главный тренер Джефф Блэшилл пропустили утреннюю тренировку команды из-за эпидемии в клубе. Об этом сообщает журналист Чарли Румелиотис в социальной сети Х.
По информации источника, пока неясно, кто из отсутствующих на тренировке хоккеистов сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 10 января и начнётся в 4:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Блэкхоукс» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 43 матчей. «Вашингтон» находится на девятой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 50 очков в 44 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
23:02
-
22:48
-
22:38
-
22:26
-
21:54
-
21:30
-
21:12
-
20:52
-
20:34
-
20:24
-
20:15
-
20:12
-
20:08
-
20:01
-
19:46
-
19:40
-
19:36
-
19:16
-
19:12
-
18:42
-
18:22
-
18:06
-
17:48
-
17:32
-
17:14
-
16:50
-
16:38
-
16:16
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:48
-
14:29
-
14:14
-
14:00