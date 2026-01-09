Три игрока и главный тренер «Чикаго» пропустили тренировку из-за эпидемии гриппа в команде

Игроки «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо, Илья Михеев, Арвид Сёдерблом, а также главный тренер Джефф Блэшилл пропустили утреннюю тренировку команды из-за эпидемии в клубе. Об этом сообщает журналист Чарли Румелиотис в социальной сети Х.

По информации источника, пока неясно, кто из отсутствующих на тренировке хоккеистов сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 10 января и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 января 2026, суббота. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

На данный момент «Блэкхоукс» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 43 матчей. «Вашингтон» находится на девятой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 50 очков в 44 играх.