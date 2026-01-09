Скидки
Коннор Бедард вернулся в состав «Чикаго» после травмы, форвард сыграет с «Вашингтоном»

Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард вернулся в состав команды после травмы, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Форвард примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 10 января и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Напомним, Бедард получил травму на вбрасывании на последней секунде матча с «Сент-Луис Блюз» (2:3) и был внесён в список травмированных 15 декабря.

20-летний форвард в текущем сезоне провёл 31 встречу, отметился 19 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

«Чикаго» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 43 игр.

Три игрока и главный тренер «Чикаго» пропустили тренировку из-за эпидемии гриппа в команде
