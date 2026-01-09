Овечкин поздравил Стэмкоса с достижением отметки в 600 голов в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Нэшвилл Предаторз» Стивена Стэмкоса с достижением отметки в 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Канадец забросил юбилейную шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стоун (Дорофеев, Ханифин) – 05:35 (pp) 2:0 Хаттон (Гертл, Дорофеев) – 09:06 2:1 Пербикс (Евангелиста) – 11:20 2:2 Стэмкос (Форсберг, Евангелиста) – 15:37 (pp) 2:3 Шефер (Шей, Маккэррон) – 16:21 2:4 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 31:52 (pp)
«Огромное достижение, заслуженно», — сказал Овечкин в видео, опубликованном в аккаунте «Нэшвилла» в социальной сети Х.
Всего в НХЛ 35-летний Стэмкос провёл 1207 игр в регулярных чемпионатах и набрал 1218 (600+618) очков. В плей-офф на счету канадского нападающего 128 матчей и 101 очко — 50 заброшенных шайб и 51 результативная передача. Стивен выступал за два клуба Национальной хоккейной лиги — «Тампа-Бэй Лайтнинг» с начала карьеры в 2008 году и «Нэшвилл» с лета 2024 года.
