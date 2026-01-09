Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Sportsnet: «Миннесота» хочет выменять Малкина у «Питтсбурга»

Sportsnet: «Миннесота» хочет выменять Малкина у «Питтсбурга»
Комментарии

Журналист Sportsnet Ник Кипреос поделился мнением о будущем российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и заявил, что хоккеиста хочет выменять «Миннесота Уайлд».

«Есть команды, которые очень хотели бы заполучить Евгения Малкина, хотя он полностью контролирует ситуацию благодаря пункту о запрете на обмен в последнем сезоне своего контракта. Ходят слухи, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин выжидает, надеясь совершить ещё один крупный обмен, и задаётся вопросом, сможет ли россиянин Кирилл Капризов помочь убедить Малкина перейти в «Уайлд» для участия в плей-офф. Если Малкин согласится, ждите его перехода до дедлайна обменов», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.

В нынешнем сезоне 39-летний Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».

Материалы по теме
Триумфальное возвращение! Малкин забил в первом же матче после восстановления от травмы
Триумфальное возвращение! Малкин забил в первом же матче после восстановления от травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android