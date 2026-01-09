Скидки
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси Дэвилз» (4:1), сообщает пресс-служба «пингвинов». Форвард провёл свою первую игру после травмы, полученной в начале декабря, и отметился заброшенной шайбой в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

Второй звездой стал канадский нападающий «Пингвинз» Коннор Дьюар, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Третьей звездой признан канадский вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер, отразивший 28 бросков.

В нынешнем сезоне 39-летний Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».

