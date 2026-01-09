Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси Дэвилз» (4:1), сообщает пресс-служба «пингвинов». Форвард провёл свою первую игру после травмы, полученной в начале декабря, и отметился заброшенной шайбой в этой встрече.

Второй звездой стал канадский нападающий «Пингвинз» Коннор Дьюар, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Третьей звездой признан канадский вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер, отразивший 28 бросков.

В нынешнем сезоне 39-летний Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».