Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси Дэвилз» (4:1), сообщает пресс-служба «пингвинов». Форвард провёл свою первую игру после травмы, полученной в начале декабря, и отметился заброшенной шайбой в этой встрече.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
Второй звездой стал канадский нападающий «Пингвинз» Коннор Дьюар, записавший на свой счёт гол и результативную передачу. Третьей звездой признан канадский вратарь «Питтсбурга» Стюарт Скиннер, отразивший 28 бросков.
В нынешнем сезоне 39-летний Малкин провёл 27 игр, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей при полезности «+5».
