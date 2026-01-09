Результаты матчей ВХЛ на 9 января 2026 года

Сегодня, 9 января, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 января 2026 года:

«Металлург» Нк – «Рязань-ВДВ» — 4:2;

«Южный Урал» – «Звезда» — 1:2;

«Динамо-Алтай» – «Дизель» — 3:1;

«Сокол» – АКМ — 1:2 ОТ;

СКА-ВМФ – «Нефтяник» — 1:2;

«Динамо» СПб – ЦСК ВВС — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 67 очков в 40 матчах. Второе место занимает «Югра» с 66 очками после 41 встречи. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.