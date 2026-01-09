Результаты матчей МХЛ на 9 января 2026 года

Сегодня, 9 января, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 января 2026 года:

«Тайфун» – «Снежные Барсы» — 8:4;

«Авто» – «Кузнецкие Медведи» — 3:1;

«Красная Армия» – МХК «Спартак MAX» — 3:2;

«Спутник» – «АКМ Новомосковск» — 3:2;

«Локо» – ХК «Капитан» — 6:1;

«Динамо-Шинник» – «Алмаз» — 3:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 55 очков после 39 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.