«Чикаго» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 4:00 мск
В ночь на 10 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Чикаго (США) состоится встреча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра на стадионе «Юнайтед-центр» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh) 0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37 0:3 Джонстон (Стил) – 53:31 1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41 1:4 Хинц – 59:41
Команды провели предыдущий очный матч в начале года, 4 января. Тогда в Вашингтоне гости одержали победу в серии буллитов (3:2).
«Вашингтон» провёл 44 встречи, в которых набрал 50 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 60 очками после 44 матчей находится на второй строчке в Западной конференции.
