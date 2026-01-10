«Чикаго» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 4:00 мск

В ночь на 10 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Чикаго (США) состоится встреча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра на стадионе «Юнайтед-центр» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды провели предыдущий очный матч в начале года, 4 января. Тогда в Вашингтоне гости одержали победу в серии буллитов (3:2).

«Вашингтон» провёл 44 встречи, в которых набрал 50 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 60 очками после 44 матчей находится на второй строчке в Западной конференции.