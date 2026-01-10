Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Вашингтон Кэпиталз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 4:00 мск

«Чикаго» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 4:00 мск
Комментарии

В ночь на 10 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Чикаго (США) состоится встреча между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра на стадионе «Юнайтед-центр» начнётся в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц – 59:41    

Команды провели предыдущий очный матч в начале года, 4 января. Тогда в Вашингтоне гости одержали победу в серии буллитов (3:2).

«Вашингтон» провёл 44 встречи, в которых набрал 50 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 60 очками после 44 матчей находится на второй строчке в Западной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
Овечкин взял тестя на выезд «Вашингтона» с наставниками в рамках Mentors’ Trip
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android