Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады в Италии остановили из-за дыры во льду

Первый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане, которая должна стать главной хоккейной ареной Олимпийских игр‑2026, был остановлен из‑за серьёзных проблем со льдом. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в соцсетях.

В тестовом матче встретились «Кальтерн» и «Варезе» в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч пришлось прервать после того, как во льду образовалась дыра. Сотрудники арены залили повреждённый участок водой.

Олимпиада‑2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. В декабре МОК перенёс даты тестовых матчей на этой арене, а заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроки лиги могут отказаться от участия в Олимпиаде из‑за плохого качества льда.

Изначально вместимость миланской арены, которая должна стать главной из двух хоккейных площадок турнира, планировалась на уровне 16 тысяч зрителей. После ряда задержек в строительстве стало ясно, что она сможет принять около 11 800 болельщиков.

