«Эдмонтон» занял третье место в рейтинге спортивных команд по сумме прибыли — Forbes

Канадский «Эдмонтон Ойлерз», выступающий в НХЛ, занял третье место в списке из 20 спортивных команд по величине операционной прибыли за 2025 год по версии Forbes.

Лидером рейтинга стал клуб НФЛ «Даллас Ковбойз», заработавший $ 629 млн долларов. Стоимость франшизы оценивается в $ 13 млрд. На втором месте — клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» с показателем $ 409 млн и стоимостью $ 11 млрд.

По итогам сезона‑2024/2025 «Эдмонтон» показал операционную прибыль в $ 244 млн до вычета налогов и амортизации. Оценка франшизы составляет $ 3,2 млрд. «Эдмонтон» разделил третью строчку с клубом НФЛ «Лос‑Анджелес Рэмс» (оценка — $ 10,5 млрд).

Отбор команд для рейтинга производился из числа команд «Формулы‑1», клубов Главной лиги бейсбола (MLB), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и женской НБА, Национальной футбольной лиги (НФЛ), мужской и женской НХЛ, а также включал 12 клубов английской Премьер‑лиги (АПЛ), восемь — из Главной футбольной лиги (MLS), четыре — из итальянской Серии A, три — из испанской Ла Лиги, два — из немецкой Бундеслиги и один — из французской Лиги 1.

Полный рейтинг Forbs:

1. «Даллас Ковбойз» (НФЛ) — $ 629 млн; стоимость — $ 13 млрд;

2. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) — $ 409 млн; стоимость — $ 11 млрд;

3. «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ) — $ 244 млн; стоимость — $ 3,2 млрд;

3. «Лос‑Анджелес Рэмс» (НФЛ) — $ 244 млн; стоимость — $ 10,5 млрд;

4. — не присвоено (3‑е место распределено между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос‑Анджелес Рэмс»);

5. «Мерседес» (Формула‑1) — $ 227 млн; стоимость — $ 6 млрд;

6. «Нью‑Инглэнд Пэтриотс» (НФЛ) — $ 222 млн; стоимость — $ 9 млрд;

7. «Атланта Хоукс» (НБА) — $ 203 млн; стоимость — $ 5 млрд;

8. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) — $ 203 млн; стоимость — $ 5,45 млрд;

9. «Хьюстон Рокетс» (НБА) — $ 191 млн; стоимость — $ 5,9 млрд;

9. «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ) — $ 191 млн; стоимость — $ 4,4 млрд;

11. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) — $ 185 млн; стоимость — $ 6,6 млрд;

12. «Тоттенхэм Хотспур» (АПЛ) — $ 184 млн; стоимость — $ 3,3 млрд;

13. «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) — $ 182 млн; стоимость — $ 4 млрд;

14. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) — $ 181 млн; стоимость — $ 10,1 млрд;

15. «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ) — $ 180 млн; стоимость — $ 8,1 млрд;

16. «Лас-Вегас Рейдерс» (НФЛ) — $ 179 млн; стоимость — $ 7,7 млрд;

17. «Арсенал» (АПЛ) — $ 173 млн; стоимость — $ 3,4 млрд;

18. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) — $ 170 млн; стоимость — $ 10 млрд;

19. «Чикаго Буллз» (НБА) — $ 160 млн; стоимость — $ 6 млрд;

20. «Хьюстон Тексанс» (НФЛ) — $ 156 млн; стоимость — $ 7,4 млрд.