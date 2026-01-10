Скидки
Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Доуна по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до четырёх матчей отставание от Доуна по числу проведённых игр в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1536-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Перерыв
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 19-ю строчку. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1540 матчей), который также идёт 19-м в данном рейтинге и пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

