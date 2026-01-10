Скидки
Торопченко и канадец сошлись в мощной драке уже на 2-й секунде матча «Юта» — «Сент-Луис»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой Мамонт» и «Сент-Луис Блюз» начался с яркой драки.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Перерыв
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 15:10     2:0 Круз (Келлер, Марино) – 27:45     2:1 Сундквист (Уокер) – 27:55     3:1 Дурзи (Шмальц, Круз) – 31:43     3:2 Бучневич (Снаггеруд, Томас) – 36:27    

Участниками стычки стали российский форвард гостей Алексей Торопченко и канадский нападающий «Юты»
Джек Макбэйн. Драка началась буквально на второй секунде после стартового вбрасывания и продолжалась около минуты. Макбэйн, на первый взгляд, нанёс россиянину намного больше урона чем получил сам.

По итогу стычку оба хоккеиста получили от арбитра пятиминутные удаления и покинули площадку. Сейчас во встрече второй период. Хозяева ведут 2:1.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Новости. Хоккей
