Торопченко и канадец сошлись в мощной драке уже на 2-й секунде матча «Юта» — «Сент-Луис»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой Мамонт» и «Сент-Луис Блюз» начался с яркой драки.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Перерыв
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 15:10 2:0 Круз (Келлер, Марино) – 27:45 2:1 Сундквист (Уокер) – 27:55 3:1 Дурзи (Шмальц, Круз) – 31:43 3:2 Бучневич (Снаггеруд, Томас) – 36:27
Участниками стычки стали российский форвард гостей Алексей Торопченко и канадский нападающий «Юты»
Джек Макбэйн. Драка началась буквально на второй секунде после стартового вбрасывания и продолжалась около минуты. Макбэйн, на первый взгляд, нанёс россиянину намного больше урона чем получил сам.
По итогу стычку оба хоккеиста получили от арбитра пятиминутные удаления и покинули площадку. Сейчас во встрече второй период. Хозяева ведут 2:1.
