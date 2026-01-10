Торопченко и канадец сошлись в мощной драке уже на 2-й секунде матча «Юта» — «Сент-Луис»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой Мамонт» и «Сент-Луис Блюз» начался с яркой драки.

Участниками стычки стали российский форвард гостей Алексей Торопченко и канадский нападающий «Юты»

Джек Макбэйн. Драка началась буквально на второй секунде после стартового вбрасывания и продолжалась около минуты. Макбэйн, на первый взгляд, нанёс россиянину намного больше урона чем получил сам.

По итогу стычку оба хоккеиста получили от арбитра пятиминутные удаления и покинули площадку. Сейчас во встрече второй период. Хозяева ведут 2:1.

