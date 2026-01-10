Скидки
Виннипег Джетс – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 10 января 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» и прервал серию из 11 поражений, у Наместникова гол
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Наместников (Стэнли, Нидеррайтер) – 01:31     2:0 Кёпке (Сэмберг, Пирсон) – 18:05     3:0 Тэйвз (Миллер, Перфетти) – 22:07     3:1 Байфилд (Уорд, Фёгеле) – 29:32     4:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 32:35 (pp)     5:1 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 39:17    

Благодаря этой победе закончилась серия из 11 поражений «Джетс».

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Владислав Наместников, Коул Кёпке, Джонатан Тэйвз и Марк Шайфли (2).

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Куинтон Байфилд.

Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 11 января. «Лос-Анджелес Кингз» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 11 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
