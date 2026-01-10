«Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» и прервал серию из 11 поражений, у Наместникова гол

В ночь с 9 на 10 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Благодаря этой победе закончилась серия из 11 поражений «Джетс».

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Владислав Наместников, Коул Кёпке, Джонатан Тэйвз и Марк Шайфли (2).

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Куинтон Байфилд.

Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 11 января. «Лос-Анджелес Кингз» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 11 января.