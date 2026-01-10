Скидки
Овечкин забросил 993-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 23 гола

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

На момент написания новости во встрече третий период. Овечкин отличился с передачи Мартина Фехервари. «Кэпиталз» играет на льду «Чикаго» и на данный момент ведёт со счётом 5:1.

Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 993 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 916 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 23 шайбы.

