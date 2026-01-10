Овечкин забросил 993-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 23 гола

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».
На момент написания новости во встрече третий период. Овечкин отличился с передачи Мартина Фехервари. «Кэпиталз» играет на льду «Чикаго» и на данный момент ведёт со счётом 5:1.
Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 993 заброшенных шайб.
На счету Александра Овечкина теперь 916 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 23 шайбы.
