Овечкин забросил 993-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 23 гола

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости во встрече третий период. Овечкин отличился с передачи Мартина Фехервари. «Кэпиталз» играет на льду «Чикаго» и на данный момент ведёт со счётом 5:1.

Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 993 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 916 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 23 шайбы.

