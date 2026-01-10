Видео 916-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), который завершился в ночь с 9 на 10 января мск на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США). Этот гол стал для 40-летнего форварда 916-м за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.

На 54-й минуте игры при счёте 4:1 в пользу гостей Мартин Фехервари у левого борта перехватил шайбу, Овечкин её подобрал, от центральной зоны укатился в отрыв, вышел на рандеву с вратарём «Блэкхоукс» Дрю Коммессо и точным броском между щитков кипера направил шайбу в сетку ворот соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне для Овечкина это 19-я заброшенная шайба в 45 матчах. Также в его активе 19 результативных передач.