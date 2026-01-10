Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
Теперь Овечкин увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 916 шайб.
В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 45 игр, в которых забил 19 голов и сделал 19 результативных передач. На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 916 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1535 матчах.
