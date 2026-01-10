Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

Теперь Овечкин увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 916 шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 45 игр, в которых забил 19 голов и сделал 19 результативных передач. На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 916 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1535 матчах.

