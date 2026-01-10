Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Чикаго» в НХЛ

В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе победителей в этом матче забивали Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл, Этен Фрэнк, Джастин Сурдиф, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.

Автором единственной шайбы хозяев сегодня стал Оливер Мур.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Востока с 52 очками, «Чикаго» в онлайн-таблице идёт 12-м на Западе, имея в своём активе 43 балла. Обоим клубам в следующем матче играть в гостях с «Нэшвиллом».