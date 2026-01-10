Скидки
Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Чикаго» в НХЛ

Гол Овечкина помог «Вашингтону» уверенно обыграть «Чикаго» в НХЛ
Комментарии

В Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

В составе победителей в этом матче забивали Энтони Бовиллье, Коннор Макмайкл, Этен Фрэнк, Джастин Сурдиф, а также российский форвард и капитан Александр Овечкин.

Автором единственной шайбы хозяев сегодня стал Оливер Мур.

«Вашингтон» вышел на седьмое место Востока с 52 очками, «Чикаго» в онлайн-таблице идёт 12-м на Западе, имея в своём активе 43 балла. Обоим клубам в следующем матче играть в гостях с «Нэшвиллом».

