Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов сезона

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и улучшил свою позицию в гонке снайперов турнира среди соотечественников.

После этого матча в активе 40-летнего нападающего стало 19 голов — это третий показатель в текущем сезоне регулярки. Александр оторвался от Артемия Панарина из «Рейнджерс» и Павла Дорофеева из «Вегаса». У обоих игроков по 16 заброшенных шайб.

Сократил отставание от лидеров: Никита Кучерова из «Тампы», у которого 20 заброшенных шайб и Кирилла Капризова из «Миннесоты» — 24 гола.