Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов сезона
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и улучшил свою позицию в гонке снайперов турнира среди соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
После этого матча в активе 40-летнего нападающего стало 19 голов — это третий показатель в текущем сезоне регулярки. Александр оторвался от Артемия Панарина из «Рейнджерс» и Павла Дорофеева из «Вегаса». У обоих игроков по 16 заброшенных шайб.
Сократил отставание от лидеров: Никита Кучерова из «Тампы», у которого 20 заброшенных шайб и Кирилла Капризова из «Миннесоты» — 24 гола.
