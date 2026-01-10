Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» и вписал своё имя в историю.

Данная заброшенная шайба стала для 40-летнего ветерана 19-й в текущем сезоне регулярки. Таким образом, Овечкин стал третьим 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим 19 голов за первые 45 матчей сезона, вместе с Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/1969 и 19 в 1970/1971) и Джонни Буциком (21 гол в сезоне-1975/1976). Этот результат Овечкина также является рекордным в XXI веке.

Напомним, сегодняшний матч «Вашингтон» выиграл с уверенным счётом 5:1.

