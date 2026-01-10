Овечкин забил 582-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и улучшил собственное достижение.

На счету Александра Овечкина теперь 582 гола в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах. Это второй результат в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки (617). Отставание Овечкина от Гретцки составляет 35 шайб.

Напомним, в текущем сезоне регулярки НХЛ на счету Овечкина 19 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 45 играх. Он является вторым снайпером своего клуба после Тома Уилсона (22).

