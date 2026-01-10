Овечкин забил 582-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и улучшил собственное достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
На счету Александра Овечкина теперь 582 гола в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах. Это второй результат в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки (617). Отставание Овечкина от Гретцки составляет 35 шайб.
Напомним, в текущем сезоне регулярки НХЛ на счету Овечкина 19 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 45 играх. Он является вторым снайпером своего клуба после Тома Уилсона (22).
Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»
