Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин забил 582-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ

Овечкин забил 582-й гол в равных составах. Больше только у одного игрока в истории НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1) и улучшил собственное достижение.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

На счету Александра Овечкина теперь 582 гола в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах. Это второй результат в истории НХЛ после легендарного Уэйна Гретцки (617). Отставание Овечкина от Гретцки составляет 35 шайб.

Напомним, в текущем сезоне регулярки НХЛ на счету Овечкина 19 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 45 играх. Он является вторым снайпером своего клуба после Тома Уилсона (22).

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

Материалы по теме
Александр Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android