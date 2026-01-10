Александр Овечкин обновил свой же рекорд НХЛ
Российский форвард Александр Овечкин продолжает обновлять свой же уникальный рекорд НХЛ по числу разных голкиперов, которым он забивал. В матче регулярного чемпионата против «Чикаго» капитан «Вашингтона» поразил ворота Дрю Коммессо на 54-й минуте и довёл показатель до 187 вратарей.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03 0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07 0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54 1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp) 1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38 1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33
Для 23-летнего Коммессо игра стала первой в сезоне и третьей в карьере в лиге — он получил шанс из-за болезни основных голкиперов «Блэкхокс» Спенсера Найта и Арвида Седерблума. «Вашингтон» одержал уверенную победу со счётом 5:1.
40-летний российский нападающий проводит 21-й сезон подряд в НХЛ и остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов — на его счету 916 шайб.
